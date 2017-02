Mario Seidl hat beim zweiten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombination in Pyeongchang erneut den weitesten Sprung gezeigt und eröffnet damit das 10-km-Langlaufen. Der Salzburger kam am Sonntag auf 142 m, was auf der Olympiaschanze von 2018 neuer Rekord ist. Sein Vorsprung auf den Deutschen Eric Frenzel beträgt 35 Sekunden, Dritter ist mit 45 Sekunden Rückstand der Schweizer Tim Hug.

Willi Denifl beendete das Springen auf Platz neun, Lukas Klapfer geht als 14. in die Loipe. Dahinter landeten von den ÖSV-Startern Philipp Orter (17.), Franz-Josef Rehrl (24.), Martin Fritz (25.) und Paul Gerstgraser (28.). Seidl hatte am Vortag hinter dem Deutschen Johannes Rydzek den zweiten Rang belegt und damit seinen ersten Weltcup-Podestplatz perfekt gemacht.

Bernhard Gruber und David Pommer haben den Trip nach Südkorea nicht mitgemacht.