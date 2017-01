Der Norweger Jarl Magnus Riiber war am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombination in Chaux-Neuve einmal mehr der beste Springer. Mit drei Luken kürzerem Anlauf überflügelte der 19-Jährige die Konkurrenten um 11,5 Meter und mehr. Die Österreicher Franz-Josef Rehrl und Bernhard Gruber belegten die Ränge vier und fünf und starten mit 58 Sekunden bzw. 1:01 Minuten Rückstand in den 10-km-Langlauf.