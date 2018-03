Mario Seidl ist im ersten Teil des Einzelbewerbs der Nordischen Kombinierer in Oslo auf den dritten Platz gesprungen. Der Salzburger geht mit 43 Sekunden Rückstand auf den Besten des Springens, den Norweger Jarl Magnus Riiber, in den 10-Kilometer-Lauf. Der Japaner Akito Watabe darf 15 Sekunden vor ihm starten.

Franz-Josef Rehrl belegte direkt vor dem Olympia-Dritten Lukas Klapfer den sechsten Zwischenplatz, Wilhelm Denifl geht als Elfter in die Loipe. Nicht am Start ist Bernhard Gruber, der wegen einer Verkühlung auf den Norwegen-Trip verzichten musste. Der an seiner Stelle ins Aufgebot gerutschte David Pommer landete beim Weltcup-Comeback auf Position 26. Der Langlauf-Part beginnt um 13.00 Uhr.