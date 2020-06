Bernhard Gruber holt Sieg in Val di Fiemme

Diesmal hatte Bernhard Gruber seine Kräfte richtig eingeteilt. Diesmal legte er am Ende noch einen Zahn zu.Und diesmal konnte der Kombinierer den Zieleinlauf genießen. „Das war taktisch ein richtig gutes Rennen von mir“, jubelte Gruber nach seinem Triumph beim Weltcup in Val di Fiemme.

Erst vor zwei Wochen war der 32-Jährige beim Heimbewerb in Seefeld in der Loipe völlig eingegangen und hatte im Ziel wie ein Häufchen Elend gewirkt, nun war der Salzburger im Langlauf die Souveränität in Person. Auf dem letzten Anstieg ließ Gruber mit einem unnachahmlichen Spurt den Norweger Schmid stehen und lief zu seinem fünften Weltcupsieg. „Ich habe meine ganze Erfahrung ausgespielt. Bei diesem Bewerb hat endlich einmal alles zusammengepasst.“

Im Sog des Teamleaders aus dem Gasteinertal zeigten auch die übrigen österreichischen Kombinierer bei der WM-Generalprobe auf. Und plötzlich herrscht ein Gedränge am Ticketschalter für die Titelkämpfe in Falun. Der Vorarlberger Sepp Schneider erreichte als Vierter sein bestes Weltcupergebnis, Mario Seidl (9.), Willi Denifl (10.), Tomaz Druml (12.) und Harald Lemmerer (14.) machten ebenfalls Werbung in eigener Sache.

Eng könnte es im Kampf um einen der sechs Startplätze für Christoph Bieler werden. Der Routinier fiel in der Loipe vom dritten auf den 31. Rang zurück und empfahl sich nicht für Falun.

Freitag-Einzelbewerb: 1. Bernhard Gruber AUT 29:13,9 6/12* 2. Jan Schmid NOR + 7,8 9/13 3. Jörgen Graabak NOR 10,2 27/2 4. Sepp Schneider AUT 10,6 5/18 5. Mikko Kokslien NOR 11,0 21/4 6. Eric Frenzel GER 11,2 19/5 7. Magnus Moan NOR 15,5 34/1 8. Armin Bauer ITA 17,6 13/8 9. Mario Seidl AUT 20,1 8/17 10. Wilhelm Denifl AUT 26,3 7/21 12. Thomaz Druml AUT 31,0 10/19 14. Harald Lemmerer AUT 42,4 16/10 19. Lukas Klapfer AUT 1:18,3 29/14 29. Philipp Orter AUT 2:17,4 39/24 31. Christoph Bieler AUT 2:24,3 3/40

*Platzierung Springen/Langlaufen