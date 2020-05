Nordisch kombinierende Routiniers

" Bieler und Stecher sind vermutlich so stark wie noch nie zuvor in ihrer Karriere", lobt denn auch Cheftrainer Bard Elden, der am Freitag die Teams Gruber/ Stecher und Kreiner/Druml in den Teamsprint (15.15 Uhr, live in ORF eins) schickt.



Die österreichischen Evergreens haben in den letzten Jahren bei den Großereignissen den Ton angegeben. So beeindruckend die Alterserscheinungen wie Stecher, Kreiner und Co. auch sein mögen, so ernüchternd ist es für die nächste Generation: Zu mehr als zu Talentproben hat es bisher nicht gereicht. "Die müssen langsam Farbe bekennen, irgendwann müssen sie etwas zeigen", fordert Stecher.



Cheftrainer Elden spricht von einem Luxusproblem. Er weiß, dass bei seinen Stars die biologische Uhr tickt, ihm ist klar, dass ein Generationswechsel unausweichlich ist. "Wir haben gute Junge, die haben alle Zukunft", versichert der Norweger, "aber wenn alle Alten zur gleichen Zeit aufhören, dann haben wir ein Loch."