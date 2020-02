Nina Ortlieb ist zur Halbzeit der Super-Kombi Dritte

Im Damen-Weltcup zeichnet sich ein Führungswechsel ab, nachdem Mikaela Shiffrin seit dem überraschenden Tod ihres Vaters keine Rennen mehr bestritten hat. Federica Brignone liegt inzwischen nur mehr 27 Punkte hinter der US-Amerikanerin, die in diesem Winter möglicherweise gar nicht mehr auf die Rennpiste zurückkehrt.

Mit dem Sieg im Super-G schuf sich Brignone am Vormittag die perfekte Ausgangsposition für den Sieg in der Alpinen Kombination von Crans-Montana. Die 29-Jährige hatte bereits die bislang einzige Kombination in diesem Winter in Zauchensee für sich entschieden und ist nun die Topfavoritin. Brignone geht mit 58 Hundertstelsekunden auf die Slowakin Petra Vlhova in den Slalom am Nachmittag.