NHL: Play-offs der fliegenden Fäuste

Faustkämpfe, krachende Checks und Massenschlägereien – dass es in den Play-offs der NHL hart zur Sache geht, ist bekannt. In diesem Jahr hingegen scheint "Fairness" zum Unwort zu verkommen. Gegenspieler werden mit dem Kopf voran in die Banden geknallt, bekommen Ellenbogen ins Gesicht, oder gar den Schläger an den Kehlkopf gedrückt. "In all meinen Jahren habe ich noch nie eine erste Runde mit so vielen Problemen für die Liga gesehen", sagt Neil Smith, einst Manager der New York Rangers und nun TV-Experte.



In den ersten 19 Play-off-Partien gab es 724 Strafminuten – so viele, wie seit 2006 nicht mehr – und an sechs Tagen elf Spieldauer-Disziplinarstrafen, fünf mehr als in der gesamten K.-o.-Runde 2011. Von den 13 Schlagzeilen am Dienstag auf der NHL-Internetseite handelten sechs von Spielsperren oder Verletzungen.