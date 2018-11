Nach vier Niederlagen in Serie haben sich die Arizona Coyotes in der NHL gegen Minnesota Wild aus der Krise geschossen. Die Coyotes setzten sich am Dienstag auswärts in St. Paul mit 4:3 durch.

Der Villacher Michael Grabner trug einen Treffer zum Coyotes-Sieg bei. Entscheidend für Arizona war ein Doppelschlag durch Josh Archibald im dritten Drittel.