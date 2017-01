Die Detroit Red Wings haben sich am Freitag in der National Hockey League den Buffalo Sabres auswärts 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben müssen. Das Siegestor gelang Kyle Okposo im Powerplay 26 Sekunden vor dem Ende der Overtime. Thomas Vanek ging gegen seinen langjährigen Ex-Klub hingegen leer aus. In den sieben Spielen davor hatte der Detroit-Stürmer stets gepunktet.

Der Schwede Henrik Sedin verbuchte unterdessen den 1.000. Grunddurchgangs-Scorerpunkt seiner Karriere. Der 36-Jährige traf beim 2:1-Heimsieg seiner Vancouver Canucks gegen die Florida Panthers nach Zuspiel von Zwillingsbruder Daniel zum zwischenzeitlichen 1:1.

NHL-Ergebnisse vom Freitag:

Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 3:2 n.V.

Vancouver Canucks - Florida Panthers 2:1

New Jersey Devils - Montreal Canadiens 1:3

Edmonton Oilers - Nashville Predators 2:3 n.P.

Boston Bruins - Chicago Blackhawks 0:1

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 1:7