NHL: Ein Schwede als Held im Klassiker

Im letzten Drittel hatten zunächst wohl nur wenige das Gefühl, dass die Flyers das Spiel noch aus der Hand geben könnten, doch als abermals Mike Rupp das Spielgerät aus spitzem Winkel auf das Tor zog und der Puck Philly-Goalie Bobrovsky im kurzen Eck durch den Arm rutschte, war das Momentum auf Seiten der Rangers.

Als sich knapp drei Minuten später Rangers-Flügel Brandon Dubinsky gegen zwei Flyers-Verteidiger durchsetzte, den Puck vor dem Tor quer zu Brad Richards "durchtankte" und dieser zum 3:2 einschob war das Spiel endgültig gedreht.

Eine letzte Schrecksekunde hatten die Rangers allerdings noch zu überstehen. In den Schlusssekunden, genauer gesagt 19,5 Sekunden vor dem Ende rutschte Rangers-Defender McDonagh ins eigene Tor und begrub den Puck unter sich. Zuvor hatte Danny Briere die Scheibe schon fast über die Linie gestochert. Das Resultat: Penalty-Shot. Doch der Ex-Sabre Briere scheiterte, einmal mehr, am überragenden Lundqvist, der in den folgenden hektischen Schlusssekunden kühlen Kopf bewahrte und das 3:2 sicher über die Zeit brachte.