Neustart für das Eishockey-Team

"Aber man muss einmal anfangen", betonte Viveiros, der sich Länder wie die Schweiz oder Schweden zum Vorbild nimmt. Die Schweiz war vor rund 15 Jahren auf dem Niveau von Österreich, hat sich mittlerweile aber als Top-8-Nation etabliert. In Schweden wurde im Jahr 2002 nach enttäuschenden Ergebnisse im Nachwuchsbereich das komplette Entwicklungsprogramm geändert. Auch in Österreich wird man Geduld haben müssen, aber "vielleicht gibt es bei uns mehrere Vaneks oder Kochs", so der Teamchef.



Viveiros will nicht in die Vergangenheit blicken, in der es immer wieder zu Absagen von wichtigen Spielern gekommen ist. Dennoch ist der vom Verband aus dem Team verbannte Oliver Setzinger auch unter ihm kein Thema. Vielmehr sieht er optimistisch in die Zukunft, in der die Zusammenarbeit zwischen Verband bzw. Nationalteam und der Liga bzw. den Vereinen verbessert werden soll.