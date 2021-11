Nächste Runde im Slalom-Duell zwischen Vlhova und Shiffrin

Enttäuschungen in Rot-Weiß-Rot

Davon konnten die übrigen ÖSV-Damen bestenfalls träumen. Chiara Mair setzte ihren holprigen Saisonstart fort: Nachdem sie schon im zweiten Bewerb von Levi die Qualifikation für das Finale verpasst hatte, kassierte die Tirolerin am Sonntag 3,31 Sekunden, die Qualifikation für die Entscheidung geriet zur Zitterpartie für Österreichs Nummer zwei, mit Platz 30 gelang sie aber gerade noch.

Ein wenig besser gelang Katharina Truppe der erste Versuch an der Ostküste der USA (14./+2,13), die Kärntnerin verfiel jedoch einmal mehr in alte Bewegungsmuster mit zu viel Rücklage. „Es war sehr schwer für mich. Ich hab' den Rhythmus nicht gefunden und auch keinen Weg, wie ich schneller fahren kann." Auch Katharina Huber, zuletzt in Levi Zwölfte und Zehnte, kam nicht zurecht, 2,40 Sekunden brachten der Niederösterreicherin Platz 19. Ihre Landsfrau Katharina Gallhuber zeigte abermals ihre Verunsicherung und beendete den Arbeitstag mit 3,65 Sekunden Rückstand (39.) und Freizeit. Auch die Vorarlbergerin Magdalena Egger (43./+3,94) und die Tirolerin Stephanie Brunner (41./+3,76) blieb unter ihren Möglichkeiten.

Marie-Therese Sporer gelang der erste Auftritt im US-Bundesstaat Vermont besser: Mit Startnummer 37 erreichte die Tirolerin mit 2,90 Sekunden Rückstand Platz 23 und schaffte es damit im dritten Anlauf in dieser Saison erstmals in den zweiten Lauf.

Der zwei Lauf beginnt um 18.45 Uhr.