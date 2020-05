Nachtslalom: Maze jagt Zuzulova

Denn dem ersten slowakischen Weltcup-Sieg überhaupt ließ sie beim Parallel-Event in München am Neujahrstag schon den nächsten folgen. Und nach zwei Triumphen innerhalb von 72 Stunden zählt die flinke Technikerin plötzlich nicht nur für den Nachtslalom am Freitag in Zagreb (15.45 und 18.30 Uhr, live ORF eins) zum Kreis der Favoritinnen. Auch bei der WM in Schladming darf sich Velez Zuzulova Chancen auf die Nachfolge von Marlies Schild ausrechnen. Mit Platz zwei beim Saisonfinale im März hat sie schließlich bereits bewiesen, dass ihr der steirische WM-Hang liegt.