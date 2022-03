Als Mitfavorit geht der Norweger Henrik Kristoffersen ins Rennen. Dieser lag nur auf Platz neun der Slalom-Wertung, ehe er sich mit seinem Doppelsieg in Garmisch-Partenkirchen an die Spitze der katapultierte und nun den Sack auch gleich zumachen kann. Am elegantesten mit einem Sieg-Hattrick. Manuel Feller ist in der Disziplinen-Wertung nur Fünfter, aufgegeben wird aber (noch) nicht.

Den neunten und vorletzten Saisonslalom gibt es, weil in Flachau ein Zagreb-Rennen nachgetragen wird. Erste ÖSV-Wahl wäre die Reiteralm gewesen, dort reicht aber das Licht für ein Flutlicht-Weltcuprennen nicht aus. So lebt Fellers Mini-Chance also, das glaubt vor allem Gruppentrainer Marko Pfeifer. "Als ich noch in Schweden Techniktrainer war, waren wir mit Andre Myhrer am Finaltag gegen Marcel Hirscher und Ivica Kostelic mit 80 und 60 Punkten hinten und haben doch noch die Kugel geholt", mahnte Österreichs Slalomchef ein, die Chance am Leben zu erhalten.