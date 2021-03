Aus Hirschers Schatten: Ein ÖSV-Trio fährt ins Rampenlicht

Zwischen Aufschwung und Stagnation

Gelang dem ÖSV nun aber tatsächlich eine Trendwende nach der letzten Krisensaison? Jein. So gab es zwar einzelne Lichtblicke bei den Damen und Herren, in der Breite mangelte es den Österreichern aber dennoch an Konstanz. In der Nationenwertung sammelte der ÖSV so zwar mehr als 1.000 Punkte mehr als in der Saison zuvor, dafür zeichnete sich aber vor allem das Herren-Team verantwortlich. Die Damen schnitten hingegen in Summe sogar leicht schlechter ab.