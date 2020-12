Nach Covid-Infektion: Marco Schwarz kehrt in den Weltcup zurück

Marco Schwarz bekam grünes Licht für einen Einsatz bei den Weltcuprennen am kommenden Wochenende in Santa Catarina (Italien). Der Kärntner hatte zuletzt wegen einer Corona-Infektion das Parallelrennen in Zürs verpasst, nach einem intensiven Medizincheck kehrt der 25-Jährige in den Weltcup zurück.