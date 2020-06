Michael Grabner im Rampenlicht

Der Druck steigt Am Play-off-Einzug gescheitert sind seine Islanders, weil sie über die gesamte Saison zu inkonstant gewesen seien. Die Spieler wollen kommende Saison keine Ausreden mehr suchen müssen: "Allmählich wächst der Druck bei uns. Die Ausrede, dass wir eine so junge Mannschaft sind, kann man bald nicht mehr gelten lassen. Nächste Saison müssen wir ins Play-off."



Die Enttäuschung über das frühe Saisonende sei riesig. "Das ist so, wie wenn du in der Schule ein Jahr lang intensiv lernst – und dann fällst du am Ende doch durch", vergleicht Grabner.



Umso wichtiger ist es für ihn, das Spieljahr mit einem positiven Erlebnis abzuschließen. "Das Turnier ist für mich eine gute Erfahrung, weil ich noch nie bei einer WM dabei war. Hoffentlich kann ich der Mannschaft helfen, den Aufstieg zu erreichen. Und wenn ich wieder mehr Selbstvertrauen bekomme und gut in die neue Saison starten kann, dann wäre es perfekt."



In die WM gestartet ist Grabner mit zwei Assists beim 5:4 gegen Ukraine. In der Statistik des Weltverbandes IIHF wurde ihm allerdings seine Vorarbeit beim sehenswerten 5:1 durch Thomas Koch erst nicht angerechnet, weshalb der österreichische Verband gestern noch um Korrektur bat.



Die IIHF glänzt in Laibach generell nicht mit besonderem Einsatz: Während in allen großen Ligen Europas Spiele von zwei Head-Referees geleitet werden, gibt es beim zweitgrößten IIHF-Turnier des Jahres nur einen Schiedsrichter.