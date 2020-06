Mesotitsch zählt sich zu den Favoriten

Es ist der Modus, der dem treffsicheren Mesotitsch in die Karten spielt. Im Einzelbewerb über 20 Kilometer, in dem 20 Schüsse abgefeuert werden, hat ein Fehler am Schießstand nicht wie sonst üblich eine Strafrunde zur Folge, sondern hier bekommt der Biathlet für jeden Patzer eine Strafminute aufgebrummt.

Umso wichtiger werden daher ein kühler Kopf und ein ruhiges Händchen, denn die beste Laufform ist nichts wert, wenn die Schüsse das Ziel verfehlen. "Im Einzel gilt die Faustregel: Wenn du mit einem Fehler durchkommst, dann bist du ganz vorne dabei", erklärt Dominik Landertinger.



Eine so beeindruckende Treffer-Quote hat im österreichischen Lager vor allem Mesotitsch im Repertoire. Der Kärntner zählt bisher zu den besten Schützen bei dieser Weltmeisterschaft: In Sprint und Verfolgung hat er von 30 Schüssen 28 ins Ziel gebracht. Trotzdem haderte er mit seiner Performance am Schießstand. "Ein Fehler weniger und ich hätte in der Verfolgung eine Medaille geholt."