Meister Black Wings: "Realistisch bleiben"

Die Bereitschaft seitens der Stadt Linz ist da. Vizebürgermeisterin Christiana Dolezal (S) sagt: "Wir haben vereinbart, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen und nach Möglichkeiten suchen."



Mittlerweile dürfte allen klar sein, dass die Eishockeyspieler in Linz an erster Stelle stehen. "Wir haben mehr Fans als der LASK und Blau-Weiß zusammen", wagt Freunschlag einen kleinen Seitenhieb in Richtung der Fußball-Fraktion.



Indes ist klar, dass in der Meistersaison trotz Titelprämien schwarze Zahlen geschrieben werden. Freunschlag: "Wir kalkulieren immer nur mit dem Erreichen des Play-off und steigen daher garantiert mit einem Plus aus."



Während man in Linz die Lösung gemeinsam finden will, gibt es in Klagenfurt keine Einigkeit. Eine neue Halle ist beim Rekordmeister längst ein Thema. Die Stadt Klagenfurt ließ nun verlautbaren, dass höchstens ein Ausbau der aktuellen Messehalle auf eine Kapazität von 6000 Plätzen zu finanzieren ist. Das lehnt der KAC jedoch ab.