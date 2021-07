Mario Scheiber startet nicht in Übersee

Für Mario Scheiber sind die Nordamerika-Rennen im alpinen Ski-Weltcup bereits beendet. Wie der ÖSV am Mittwoch bekanntgab, trat der Osttiroler die Heimreise aus Kanada an. Scheiber hatte sich vergangene Woche beim Abfahrtstraining in Vail ( USA) eine Rückenverletzung zugezogen. Trotz intensiver ärztlicher Behandlungen in den vergangenen Tagen kann Scheiber bei den anstehenden Rennen in Lake Louise sowie Beaver Creek (jeweils Abfahrt und Super-G) nicht an den Start gehen.



Eine genaue Diagnose kann erst nach weiteren Untersuchungen gestellt werden. "Es ist mir richtig in den Rücken eingeschossen. Genau dort, wo ich schon einen Bandscheibenvorfall habe. Es strahlt zum Glück nicht aus. Ich kann kaum in die Hocke gehen", meinte Scheiber. Der Speed-Spezialist hatte bereits die vergangene Saison nach einem schweren Trainingssturz in Chamonix zum Großteil verpasst.