Marcel Hirscher trug das Fähnchen

Foto: AP/Jean Christophe Bott Die 44. Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz sind offiziell eröffnet. Die Feier war, ganz konträr zum mondänen Ort, schlicht gehalten. Österreichs Fahne, pardon Fähnchen, trug Marcel Hirscher, der seine tragende Rolle als Ehre empfand. „Natürlich freut man sich, dass man sein Land so vertreten darf, auch wenn der Auftritt nur kurz war. Aber jetzt kann ich auch als Fahnenträger ein Hakerl machen.“

Bis zum 19. Februar gibt es im Engadin elf Medaillenentscheidungen, rund 600 Sportler aus mehr als 70 Nationen gehen an den Start.