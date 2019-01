Marcel Hirscher schafft das Adelboden-Double

Das Double ist perfekt: Einen Tag nach dem Sieg im Riesentorlauf hat Marcel Hirscher auch den Slalom in Adelboden gewonnen. Mit einem fabelhaften zweiten Lauf fuhr der nach dem ersten Durchgang auf dem dritten Rang gelegene Saison-Dominator auf den ersten Rang. Zweiter wurde der junge Franzose Clement Noel, auf dem untersten Podestplatz landete der Norweger Henrik Kristoffersen.

Der Halbzeit-Führende Marco Schwarz schied hingegen im Finale aus. Auch vergangene Woche lag der Kärntner in Zagreb nach dem ersten Lauf in Front, fädelte aber auch in Adelboden ein.

Nächster Rekord

Der Sieg am Sonntag war Hirschers insgesamt neunter in Adelboden, damit ist der Salzburger alleiniger Rekordhalter, was die Anzahl der Siege eines Athleten an einem Ort angeht.

Damit ließ Hirscher Ingemar Stenmark und Aksel Lund Svindal, die in Madonna di Campiglio bzw. Lake Louise jeweils acht Mal siegreich waren.