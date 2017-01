LIVE: Sturzorgie bei der Abfahrt in Garmisch

Die Abfahrt war erneut unterbrochen. Der Franzose Valentin Giraud Moine kam im unteren Teil nach der letzten Zwischenzeit schwer zu Sturz und musste im Ackja von der Strecke geborgen werden.

Bereits zuvor war das Rennen nach dem Sturz des Amerikaners Steven Nyman unterbrochen, der ebenso von der Strecke geborgen werden musste.

Die Ausfallliste ist lang - und hat einige prominente Namen. Neben Giraud Moine und Nyman erwischte es auch Guillermo Fayed, Erik Guay, Aleksander Aamodt Kilde, und Bostjan Kline. Da wird es viele Diskussionen nach dem Rennen geben, ob die Strecke doch nicht eine Spur zu heftig war.

Zwischenstand:

Travis Ganong (USA) 1:53,71 Kjetil Jansrud (NOR) 1:54,09 Peter Fill (ITA) 1:54,23 Hannes Reichelt (AUT) 1:54,30 Beat Feuz (SUI) 1:54,37 Romed Baumann (AUT) 1:54,60 Matthias Mayer (AUT) 1:54,69 Carlo Janka (SUI) 1:54,76 Dominik Paris (ITA) 1:54,92 Patrick Küng (SUI) 1:55,01 Vincent Kriechmayr (AUT) 1:55,15 Andreas Sander (GER) 1:55,23 Blaise Giezendanner (FRA) 1:56,06 Johan Clarey (FRA) 1:56,27 Max Franz (AUT) 1:56,31 Adrien Théaux (FRA) 1:56,38 Andrew Weibrecht (USA) 1:56,43 Benjamin Thomsen (CAN) 1:58,54

Out: Bostjan Kline (SLO), Steven Nyman (USA), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Erik Guay (CAN), Guillermo Fayed, Valentin Giraud Moine, David Poisson (alle FRA)