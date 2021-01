Live: So steht's beim Kitzbühel-Super-G

Der Schweizer Mauro Caviezel in Val d'Isere, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde in Gröden und der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle in Bormio haben in diesem Winter bereits einen Weltcup-Super-G gewonnen. Das Trio fehlt aber am Montag beim vierten Saisonrennen in Kitzbühel (10.45 Uhr/KURIER.at-Liveticker) verletzungsbedingt. Es ist der vorletzte Bewerb dieser Disziplin vor der WM. Gutes Omen für den ÖSV: Montagrennen in Kitzbühel wurden bisher immer gewonnen.

Fünfmal richteten die Veranstalter der Hahnenkammrennen bisher ein Rennen an einem Montag aus, dreimal handelte es sich um einen Super-G. 1995 gewann Günther Mader, 2003 und 2005 Hermann Maier.

Mit den Kitz-Abfahrtsrängen zwei und drei darf sich Matthias Mayer auch für den Super-G einiges erwarten: "Den bin ich hier runter immer schon gern gefahren. Ich hoffe, dass das Wetter halbwegs mitspielt, es ist ja ein bisserl unsicher angesagt", sagte der Kärntner, der in dieser Saison die Ränge elf, vier und zehn erreichte und Disziplinsiebenter ist. Auf der Streifalm war er im Super-G bereits fünfmal auf dem Podest, 2017 gewann er, 2013, 2015 und 2020 war er Zweiter, 2018 Dritter.