Live: So steht's beim Herren-Super-G in Bormio

Starker Schneefall hat eine Durchführung des ersten Herren-Speedrennens in Bormio am Montag unmöglich gemacht. Die Rennleitung entschied, den Super-G um 24 Stunden auf Dienstag zu verschieben. "Keine Überraschung. Es ist genau, was uns die Vorhersagen gesagt haben die letzten Tage", erklärte FIS-Rennchef Markus Waldner.

"Es ist einfach zu viel Schnee auf der Strecke. Nicht so sehr in der Rennlinie, aber vor allem in den Sturzzonen neben den Fangnetzen. Es wäre unmöglich, ein sicheres Rennen runterzubringen", sagte der Südtiroler.