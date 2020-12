Live: So steht's beim Abfahrts-Klassiker in Bormio

Das ÖSV-Speedteam der Herren ist auch nach dem drittletzten Rennen vor dem Jahreswechsel sieglos. Vincent Kriechmayr kam am Dienstag im Super-G von Bormio als Zweiter immerhin auf seinen ersten Podestrang im WM-Winter, trotz starker Fahrt musste sich der Oberösterreicher Ryan Cochran-Siegle recht deutlich um 0,79 Sekunden geschlagen geben.

Die Revanche folgt am vorletzten Tag des Jahres in der dritten Saison-Abfahrt. Kriechmayr sieht dafür in seinem Super-G-Abschneiden einen Schub: "Aber die Abfahrt ist ein ganz anderer Charakter. Es verlangt totale Überzeugung von sich selbst, man muss voll am Limit runterfahren und hoffen, dass es einem nicht die Ski verschlägt." Cochran-Siegle wiederum möchte seinen Trainingszeiten nicht zu viel Bedeutung zumessen: "Nicht zu sehr auf meine Bestzeiten achten, sondern nur auf mein Skifahren."