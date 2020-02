Live: So steht es bei der Herren-Abfahrt in Saalbach

In Saalbach-Hinterglemm findet nach fünf Jahren Pause wieder ein Weltcup-Rennen statt. Heute (ab 12:45 Uhr) steht im Ersatzort für die Rennen in Yanqing in China eine Herren-Abfahrt auf dem Programm.

Nach dem Gesetz der Serie kann der Sieger der Weltcup-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm eigentlich nur Matthias Mayer heißen. So einfach ist das aber freilich nicht zu bewerkstelligen, auch wenn der Kärntner 2015 die bisher letzten Speed-Rennen im WM-Kandidaten-Ort für 2025 gewonnen hat. Der Schweizer Beat Feuz könnte den Gewinn der kleinen Kugel bereits fix machen, es folgen danach nur noch zwei Abfahrten.

Zwischenstand:

Maxence Muzaton (FRA) 1:33,56

Die Startliste: