Live: Schröcksnadel und Schmidhofer zur Zukunft des ÖSV

Nach wochenlangen Grabenkämpfen ist also doch eine Entscheidung gefallen: Mit Karl Schmidhofer ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein überraschender Kandidat für die Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel aus dem Hut gezaubert worden. Der 59-jährige ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Tourismus-Unternehmer ist der Kompromisskandidat der uneinigen Ski-Landesverbände.

Bei der Länderkonferenz am 19. Juni in Villach soll der "Seilbahner des Jahres 2014" zum neuen Präsidenten gekürt werden. Am Donnerstag-Nachmittag treten Schröcksnadel und Schmidhofer nun auch gemeinsam vor die Medien. Ab etwa 14 Uhr ist zu einer Pressekonferenz unter dem Titel "Aktuelle Themen rund um den Österreichischen Skiverband" geladen.