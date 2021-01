Live: Ex-Skistar Marcel Hirscher im Interview

Selten wurde ein Sportler nach seinem Rücktritt so schmerzlich vermisst wie er. Marcel Hirscher ist auch 16 Monate nach seinem Rücktritt in aller Munde. Am Rande der Flachau-Rennen spricht der wohl größte Skirennfahrer aller Zeiten im Audi Talk unter anderem über seine größten mentalen Herausforderungen, den schmalen Grat zwischen Akribie, Wissbegierigkeit und taktische Fehler in der Gegenwart plaudern.

Auch die Frage, ob die Leidenschaft fürs Skifahren wieder zurück ist, oder nie weg war, wird erörtert.