Linz schoss die Capitals in den Urlaub

So eine Blamage hätten selbst Wiener Berufspessimisten nicht erwartet. 3:8 (0:3, 1:5, 2:0) gingen die Vienna Capitals im alles entscheidenden Viertelfinalspiel bei den Black Wings Linz unter. Dabei hatten die Linzer schon 8:0 geführt.



Damit beginnt in Wien die Aufarbeitung einer letztendlich doch verkorksten Saison, Linz darf sich auf die am Dienstag beginnende Semifinalserie gegen Laibach vorbereiten. Die Capitals erreichten erstmals seit 2004 nicht das Semifinale.



Das Spiel in Linz war schon nach zehn Minuten entschieden. Es waren wohl die besten im Viertelfinale der Linzer und die schlechtesten der Vienna Capitals. Die Black Wings, bei denen Kapitän Philipp Lukas trotz seiner Knieverletzung ein Comeback gab, führte schon nach drei Torschüssen 3:0.



Die Linzer zeigten jene Qualität, die sie schon in den anderen Viertelfinal-Duellen ausgezeichnet hatte. Denn die Chancenauswertung näherte sich der 100-Prozent-Marke. Zu Beginn des Mitteldrittels drängten die Wiener auf den Anschlusstreffer, schnürten die Linzer Minuten lang ein. Doch das rote Licht leuchtete nur hinter dem Wiener Tor auf. Es schien gar nicht mehr auszugehen. Nach 35 Minuten stand es 8:0 für Linz.



"Man muss die Leistung der Linzer würdigen. Aber sie haben mit jedem Schuss getroffen. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Das 0:4 war der Killer. Wir haben die Chance vergeben, eine beschissene Saison vergessen zu lassen", sagte ein fassungsloser Wiener Kapitän Benoît Gratton. "Das war wie in einem Drama", ergänzte Verteidiger André Lakos.



Casparssons 1:8 (40.), Ferlands 2:8 (52.) und Bjornlies 3:8 (58.) hatten nur noch statistischen Wert.