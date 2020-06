Linz ist Eishockey-Meister

Es war angerichtet am Sonntag in der Keine-Sorgen-Eisarena in Linz. Über 3800 Fans waren in die Halle gequetscht worden, viele weitere wollten in einem eigens aufgestellten Bierzelt direkt daneben mittels Vidi-Wall dabei sein, wenn die Black Wings Linz zum zweiten Mal nach 2003 nach der nationalen Eishockey-Krone greifen.



Und sie alle sollten nicht enttäuscht werden. Am Ende waren die Oberösterreicher obenauf. Den Grundstein für den Sieg im fünften Spiel legte die Truppe von Coach Rob Daum nach einem torlosen Anfangsdrittel im Mittelabschnitt.



Der erste Treffer der Linzer war ein Geschenk der Gäste. In Unterzahl gelingt den Klagenfurtern der Befreiungsschlag – Linz Goalie Alex Westlund befördert die Scheibe allerdings postwendend wieder in Richtung Angriffsdrittel, wo sich durch den schlechten Wechsel der KAC-Spieler plötzlich eine Vier-gegen-eins-Situation für die Linzer ergibt. Verteidiger Curtis Murphy – der überragende Spieler der Linzer in dieser Saison – entscheidet sich für den richtigen Pass und Ouellette schließt problemlos ab (24.).