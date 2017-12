Lindsey Vonn gewinnt Super-G in Val d'Isere

Bei schwierigen Bedingungen wurde in Val d'Isere statt der ursprünglich angesetzten Abfahrt der Super-G von St. Moritz nachgeholt. Der Sieg ging dabei trotz schwierigen Sichtverhältnissen aufgrund des starken Schneefalls an die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die mit Startnummer 6 die beste Laufzeit in den Schnee brannte. Zweite dahinter wurde die Italienerin Sofia Goggia vor Ragnhild Mowinckel aus Norwegen. Für Vonn ist es der erste Super-G-Sieg in Val d'Isere.

Beste ÖSV-Läuferin war Nicole Schmidhofer als Vierte mit 0,67 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Vonn. Für die übrigen Österreicherinnen verlief der erste von zwei Super-Gs in Val d'Isere nicht nach Wunsch. Tamara Tippler und Anna Veith verpassten die Top Ten mit 1, 32 beziehunsgweise 1,35 Sekunden Rückstand doch deutlich, auch Ricarda Haaser, Stephanie Venier und Ramona Siebenhofer lagen deutlich jenseits der besten Zehn. Cornelia Hütter schied aufgrund eines Torfehlers kurz vor dem Ziel aus.