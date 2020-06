Lindsey Vonn, die Jägerin und Sammlerin

Lindsey Vonn ist eine Jägerin und Sammlerin. Am Wochenende macht die US-Amerikanerin im schwedischen Åre Jagd auf ihren vierten Sieg im Gesamtweltcup. Bereits am Freitag nach dem Riesentorlauf (10.30/13.30 ORFeins, KURIER.at-Ticker) könnte die US-Amerikanerin, die 494 Punkte Vorsprung auf die Slowenin Tina Maze hält, sich die große Kristallkugel sichern.



Zwei Disziplinenwertungen (Abfahrt, Super-Kombi) hat Vonn heuer bereits gewonnen. Und die Jagd nach Edel-Kristall könnte noch weitergehen: Im Super-G liegt die 27-jährige Abfahrts-Olympiasiegerin praktisch uneinholbar voran. Auch Viktoria Rebensburg, die nach dem Heim-Double im Riesentorlauf 135 Punkte Vorsprung auf Vonn hat, könnte bereits in Åre alles klarmachen und die Disziplinen-Wertung im Riesentorlauf gewinnen. Elisabeth Görgl und Anna Fenninger haben nur noch rechnerische Chancen.



Wie schon im Vorjahr werden sich die ÖSV-Damen heuer mit einer Kristallkugel begnügen müssen: Diese hat sich Marlies Schild im Slalom bereits vor dem Finale in Schladming (14. bis 18. März) gesichert. Den nächsten Angriff auf den Rekord von Vreni Schneider (34 Slalom-Siege) startet Schild am Samstag in Schweden.