Langlauf-Star Myllylä 41-jährig gestorben

Sechs Olympiamedaillen gewann der Top-Langläufer. 1998 in Nagano holte er Gold über 30 Kilometer, dazu zwei Mal Bronze, 1994 in Lillehammer Silber (50 km) und zwei Mal Bronze. Vier WM-Goldmedaillen rundeten eine Bilderbuch-Karriere ab.



Bei der Heim-WM 2001 in Lahti war er in einen Doping-Skandal verwickelt. Wie fünf seiner Teamkollegen wurde auch ihm Doping nachgewiesen. Myllylä wurde daraufhin für zwei Jahre gesperrt. Zwar kehrte er noch einmal in die Loipe zurück, fand aber nie mehr zur alten Form zurück.