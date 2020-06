Langlauf: Siege für Björgen und Cologna

Die ÖSV-Läuferin Katerina Smutna, die vor dem letzten 10-km-Bewerb 31. des Etappenrennens in Schweden gewesen war, trat am Sonntag nicht mehr an. Sie beendete die Saison als 33. der Gesamtwertung und erreichte vier Top-Ten-Plätze mit einem fünften Platz als bestem Resultat.

Bei den Herren punktete der Salzburger Bernhard Tritscher als einziger Österreicher. Der Skating-Sprint-Spezialist holte viermal Punkte, die beste Platzierung des Gesamt-111. war ein 17. Rang.