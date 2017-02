Die ersten Gold-Medaillen bei der 51. Nordischen Ski-WM in Lahti sind am Donnerstag an die Norwegerin Maiken Caspersen Falla und den Italiener Federico Pellegrino gegangen. Caspersen Falla gewann den Skatingsprint-Bewerb vor den US-Amerikanerinnen Jessica Diggins und Kikkan Randall, Pellegrino setzte sich vor dem Russen Sergej Ustjugow und dem Norweger Johannes Kläbo durch.