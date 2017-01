Langlauf: Björgen feierte zweiten Sieg nach Babypause

Marit Björgen hat am Samstag in Ulricehamn ihren zweiten Sieg im Skilanglauf-Weltcup nach ihrer Babypause gefeiert. Die 36-jährige Norwegerin präsentierte sich nach dem Verzicht auf die Tour de Ski frisch und schon gut vorbereitet auf die in einem Monat beginnende Nordische Ski-WM in Lahti. Über 10 km Skating gewann sie 10,7 Sekunden vor der Finnin Krista Pärmäkoski.

Teresa Stadlober landete zwei Wochen nach ihrem neunten Gesamtrang in der Tour de Ski an der 19. Stelle. Die Salzburgerin büßte 1:19,6 Minuten auf Björgen ein. In der Weltcup-Gesamtwertung ist Stadlober Zwölfte.