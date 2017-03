Langlauf: 18. WM-Titel für Björgen

Ausnahme-Langläuferin Marit Björgen hat am Samstag in Lahti ihren bereits vierten Titel in Lahti geholt und das insgesamt 18. WM-Gold erobert. Die 36-jährige Norwegerin gewann die 30 km Skating in 1:08:36,8 Stunden vor ihren Landsfrauen Heidi Weng und Astrid Uhrenholdt Jacobsen (jeweils + 1,9 Sek.). Die Salzburgerin Teresa Stadlober landete nur 15,5 Sekunden dahinter auf dem starken achten Rang.

Die norwegischen Damen haben ihre Dominanz mit Siegen in allen sechs Langlauf-WM-Bewerben eindrucksvoll untermauert. Zudem war der Triple-Sieg am Samstag der erste bei Weltmeisterschaften seit die 30 km bei den Damen ausgetragen werden (1989).