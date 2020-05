Lakos' Doppelpack war nicht genug

Es hätte ein Einstand nach Maß werden können. Am Mittwoch wechselte André Lakos von den Kölner Haien zu den Vienna Capitals. Bei seinem Capitals-Comeback nach siebeneinhalb Jahren traf der 32-Jährige am Freitag gleich im Doppelpack. Zwei Tore, die er gerne für einen Sieg eingetauscht hätte – die Capitals verloren das letzte Spiel im Grunddurchgang bei den Black Wings Linz mit 3:4 nach Penaltyschießen.



Schon in der 3. Minute brachte Oraze die Wiener in Linz in Führung. 13 Minuten später erhöhte Lakos mit seinem ersten Tor auf 2:0. Doch die Linzer, für die es in diesem Spiel um nichts mehr ging, zeigten, warum sie den Grunddurchgang auf der Spitzenposition beendeten und kamen durch Irmen (19.) und Baumgartner (31.) zum Ausgleich.



Nach dem erneuten Führungstreffer von Lakos (47.) rettete Grabher-Meier die Gastgeber in die torlose Over-Time. Im Penaltyschießen sorgte Gregor Baumgartner für die Entscheidung zugunsten der Linzer.



Die Capitals beendeten den Grunddurchgang damit auf dem 8. Platz. Die Qualifikationsrunde beginnt für die Wiener am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Graz (17.30 Uhr, live in ServusTV).