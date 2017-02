Kvitfjell-Abfahrt: Jansrud siegt beim Heimspiel

Kjetil Jansrud hat sich bei der zweiten Abfahrt in Kvitfjell den Sieg geholt. Nach Rang drei im Rennen am Freitag stürmte Jansrud mit Startnummer drei zum Sieg, musste aber zittern: Sowohl Peter Fill (+0,08 Sekunden) als auch Beat Feuz (+0,14) verpassten die Bestzeit des Norwegers nur knapp. Jansrud hat damit alle Trümpfe in der Hand, sich beim WM-Finale in Aspen die Abfahrtskristallkugel zu sichern.

Für die Österreicher verlief die Abfahrt ernüchternd. Matthias Mayer konnte an seinen zweiten Rang vom Freitag nicht anknüpfen und musste sich mit Rang 15 begnügen. Bester Österreicher war Vincent Kriechmayr als Zehnter. Unmittelbar dahinter klassierte sich Hannes Reichelt als Elfter.

Für Klaus Kröll war die Abfahrt in Kvitfjell doppelt emotional: Zum Einen sicherte sich Kröll mit seinem 156. Abfahrtsstart den alleinigen Weltrekord, zum Anderen beendete er unmittelbar nach dem Rennen seine Karriere. "Genau so ist es", antwortete er auf die Frage, ob das sein letzter Auftritt im Weltcup gewesen sei.

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER Das Rennen war nach einem schweren Sturz des US-Amerikaners Jared Goldberg längere Zeit unterbrochen. Goldberg war vor einem Sturz in ein Tor gefahren und danach hart mit Kopf und Nacken auf die Piste aufgeschlagen. Der Amerikaner war zwar bei Bewusstsein und auch rasch wieder auf den Beinen, aus Furcht vor möglichen Kopf- oder Wirbelverletzungen sollte er eigentlich abtransportiert werden. Weil aber kein Transport aufgetrieben werden konnte, entschied sich Goldberg nach knapp zehn Minuten Wartezeit doch dazu, selbst abzufahren.