Die Saison ist für den amtierenden Skisprung-Weltmeister Severin Freund vorzeitig beendet. Der Deutsche zog sich bei einem Trainingssprung in Oberstdorf einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und muss den WM-Winter damit einen Monat vor den Titelkämpfen im finnischen Lahti beenden.

"Ich spürte bei der Landung einen Stich im rechten Knie", gab Freund zu Protokoll, der im Auslauf zu Sturz kam. Danach habe sich das Knie "instabil" angefühlt. Nach einer ersten Untersuchung wurde Freund in München operiert.

"Die Verletzung ist so kurz vor den Weltmeisterschaften natürlich extrem ärgerlich", so Freund, der sich jedoch auch kämpferisch zeigte: "Ich habe in meiner Karriere schon einige Rückschläge weggesteckt und weiß damit umzugehen." Seinen Fokus richtet der 28-Jährige jetzt auf die Olympia-Saison 2017/18 aus.