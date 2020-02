Kranjska-Gora-RTL: Vlhova führt, Österreicherinnen weit zurück

Beim Weltcup-Riesentorlauf der Damen in Kranjska Gora bahnt sich die nächste Enttäuschung für den ÖSV an. Nach dem ersten Durchgang liegt keine Österreicherin in den Top Ten. Katharina Truppe rangiert mit 1,34 Sekunden Rückstand auf die Führende Petra Vlhova auf dem elften Platz. Franziska Gritsch hat als 14. 1,55 Sekunden Rückstand.

Zweite ist vor dem finalen Lauf (ab 13:00 Uhr) die Neuseeländerin Alice Robinson (+0,24 Sekunden) vor der Slowenin Meta Hrovat (0,77).