Kraft in Nischnij Tagil nach erstem Durchgang Sechster

Doppelweltmeister Stefan Kraft liegt beim Weltcup-Skispringen im russischen Nischnij Tagil nach dem ersten Durchgang an der sechsten Stelle. Auf einen Podestplatz fehlen dem Salzburger fünf Punkte. In Führung lag der Gesamtweltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi aus Japan. Mit Daniel Huber (16.) ist in der Entscheidung nur noch ein weiterer Österreicher dabei.

Gregor Schlierenzauer (34.) und Philipp Aschenwald (39.) verpassten den zweiten Durchgang. Clemens Aigner und Manuel Fettner waren bereits in der Qualifikation gescheitert. Der zuletzt völlig außer Form springende Michael Hayböck ist in Russland nicht dabei.