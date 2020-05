Kompromisslösung im Materialstreit

In Levi ( Finnland) sollen trotz derzeit hoher Temperaturen im hohen Norden am 13. und 14. November die ersten Weltcup-Slaloms stattfinden. In Loveland ( Colorado) trainieren die Amerikaner bereits für die ersten Weltcup-Speedbewerbe, deren Schauplätze Lake Louise ( Kanada) und Beaver Creek ( USA) sind.



In Schladming tagt am 7. November die FIS. Die Skifirmen, allein voran die Branchenleader Atomic und Head, haben sich auf eine Kompromisslösung geeinigt: Die Rennskier werden ab dem Winter 2012/'13 schmäler werden.



Über die künftige Mindest-Skilänge gibt es allerdings noch unterschiedliche Auffassungen. Ausländische Fahrer würden es nicht verstehen, käme es schon vor ihrem Materialtest zum endgültigen Reform-Beschluss.