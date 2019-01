Kombination: Seidl führt in Val di Fiemme nach dem Springen

Mario Seidl führt das Feld beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme am Freitag nach einem 131,5-m-Sprung deutlich an. Der Salzburger geht mit 39 Sekunden Vorsprung auf den norwegischen Saisondominator Jarl Magnus Riiber (128 m) in den 10-km-Langlauf (13.30 Uhr). Der ursprünglich zweitplatzierte Steirer Franz-Josef Rehrl wurde wegen eines zu großen Anzugs disqualifiziert.

An dritter Stelle liegt der Russe Ernest Yahin (+ 40 Sek.) vor dem Japaner Akito Watabe (50) und dem Deutschen Johannes Rydzek (52). Zweitbester Österreicher nach dem Springen ist Lukas Klapfer als 14., der Steirer muss in der Loipe 1:32 Minuten aufholen. Martin Fritz, zuletzt in Otepää Dritter, trat wegen Halsschmerzen nicht an.