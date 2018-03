Kombination: Rehrl nach Springen Vierter, Gruber Achter

Weltcup-Gesamtsieger Akito Watabe hat ausgezeichnete Chancen, seine tolle Saison am Sonntag beim Finale in Schonach mit einem Sieg zu beenden. Der Japaner geht nach den diesmal zwei Sprüngen als Zweiter, nur neun Sekunden hinter Leader Jarl Magnus Riiber (NOR, in die Loipe (13 Uhr, live ORFeins). Bester Österreicher war vorerst Franz-Josef Rehrl als Vierter (+1:05 Min.).

Aussichtsreicher aufgrund ihrer Laufstärke aus ÖSV-Sicht liegen da Bernhard Gruber und Lukas Greiderer auf den Rängen acht und neun mit jeweils 1:39 Minuten Rückstand. Für einen neuerlichen Podestplatz wie am Vortag durch Gruber wird es aber eng. Mario Seidl geht unmittelbar vor Wilhelm Denifl als 13., Lukas Klapfer als 17. (+ 2:20) ins Rennen.