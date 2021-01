Kombination: Gruber/Seidl in Lahti im Teamsprint überraschend voran

Österreich 1 liegt nach dem Sprung beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti im Teamsprint überraschend in Front. Überraschend deshalb, weil Bernhard Gruber 10 Monate nach seiner Herz-Operation sein Weltcup-Comeback feiert. Gemeinsam mit Mario Seidl führt er am Samstag das Feld an, allerdings nur eine Sekunde vor Deutschland II und je vier vor Japan I und Deutschland II.

Österreich II mit Thomas Jöbstl/Lukas Klapfer liegt auf dem siebenten Zwischenrang (+52 Sek.).