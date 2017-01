Bernhard Gruber hat am Freitag zum Auftakt des "Nordic Triple" im Weltcup der Nordischen Kombination in Seefeld das Springen für sich entschieden. Der Gasteiner nimmt nach einem 107-m-Sprung den 5-km-Langlauf des ersten Tages elf Sekunden vor dem drittplatzierten Titelverteidiger Eric Frenzel (GER) in Angriff. Der Tiroler David Pommer hat als Vierter 18 Sekunden Rückstand.

Zweiter ist der Italiener Samuel Costa mit vier Sekunden Rückstand. Der stark springende Norweger Jarl Magnus Riiber musste wegen einer unmittelbar vor seinem Sprung erlittenen Schulterluxation auf ein Antreten verzichten. Er fällt damit für die weiteren Tage des "Triple" aus.