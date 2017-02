Kombi: Goggia führt in Crans Montana

Sofia Goggia liegt in der Alpinen Kombination in Crans Montana nach dem Super-G in Führung. Die Italienerin verwies die Zweitplatzierte der Kombination am Freitag, Ilka Stuhec, am Sonntag um 0,36 Sekunden auf Rang zwei. Dritte ist die Kanadierin Marie-Michele Gagnon (+0,58 Sekunden). Die Österreicherin Stephanie Venier (+0,63) ist Vierte.

Mit Ricarda Haaser (+0,94) liegt noch eine zweite ÖSV-Dame in aussichtsreicher Position. Rosina Schneeberger und Elisabeth Kappaurer sind ebenfalls in Schlagdistanz zu den Top Ten.

Für die übrigen Österreicherinnen verlief das Rennen allerdings nicht nach Wunsch. Michaela Kirchgasser musste ihre Hoffnungen auf die Kombi-Kristallkugel nach einem Ausfall aufgeben. Auch Stephanie Brunner und Christine Scheyer schieden in einem technisch schwierigen Super-G aus. Ramona Siebenhofer liegt nach einer verkorksten Fahrt mit 2,85 Sekunden Rückstand abgeschlagen zurück.