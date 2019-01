Kitzbühel live: Österreicher rutschen vom Podest

Für das Kernteam der österreichischen Abfahrer hat es am Freitag in Kitzbühel eine Niederlage gesetzt. Das auf Spitzenplätze abonnierte Quartett Vincent Kriechmayr, Max Franz, Hannes Reichelt und Matthias Mayer blieb unter den Erwartungen und wurde dezimiert. Am heutigen Sonntag soll es im Super-G eine Reaktion geben. "Wir haben Athleten, die sich das zutrauen da runter", sagte ÖSV-Speedchef Josef Brunner.